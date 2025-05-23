21 Mayıs 1864’de başlayan ve yıllarca süren insanlık tarihinin en acı ve vahşi trajedilerinden biri olan “Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı”nın 161. yılı, yarın Samsun’da anılacak.

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Burhan İlhan, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından düzenlenen anma programına Çorum’dan güçlü bir katılımla destek vereceklerini söyledi.

Burhan İlhan, Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında 308 yıl süren savaşın sonunda Çerkeslerin soykırıma ve sürgüne tabi tutulduklarını hatırlatarak, yüzbinlerce insanın hayatta kalma mücadelesi verdiğini, ayrıca büyük bir kültürel kırılmanın yaşandığını anlattı.