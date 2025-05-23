Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlediği Bahar Şenliği, engelli bireylerin ve ailelerinin yoğun katılımıyla, gerek moral, gerekse farkındalık sağlama açısından önemli bir buluşmaya dönüştü.

Programa, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ,MHP Merkez İlçe Başkanı Serdar Avcu, ,DEVA Partisi Genel Merkez Kadın Çalışmaları Başkan Yardımcısı Zehra Benli ve birçok sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Erhan Avcı, “Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek bizim temel önceliğimizdir. Her zaman onların yanındayız ve bu tür etkinliklerle hem moral veriyor hem de kamuoyunda farkındalık oluşturuyoruz.” dedi. Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, katılımcılara ikramlar sunuldu, müzik ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşandı.