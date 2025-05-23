26. ve 27. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili, İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın kayınpederi İsmail Eker (75), dün sabah, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata veda etti.

İsmail Eker’in hastalığının ilerlemesi üzerine son olarak entübe edildiği öğrenildi.

Ebru Ceylan, Esra Karabıyık ve Hakim Ümit Eker’in babaları olan İsmail Eker’in cenazesi, dün ikindi namazından sonra Güney köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.