Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kaymakam Mutlu Köksal'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Dere, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, “Sungurlu Kaymakamımız Mutlu Köksal'ı ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri ve verimli istişareleri sebebiyle Kaymakamımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

Ziyarette Başkan Dere, Kaymakam Köksal'a Ulu Cami, Saat Kulesi ve Belediye Binasının eski halinin doğal taş üzerine kare kalem çalışmasını hediye etti.

Editör: HABER MERKEZİ