Türk Kızılay’ı Çorum Kan Bağışı Merkezi ekibi Sungurlu’da kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Sungurlu Atatürk Meydanı’nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaştan kan bağışları alınıyor.

Türkiye Kızılay Derneği Sungurlu Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu, sağlıklı herkesi kan bağışı kampanyasına davet ederek, “Biz Birbirimize Candan Bağlıyız" Haydi sen de kan bağışı yaparak ihtiyacı olan milyonları hayata bağla! Atatürk Meydanındaki Kan Bağışı Kampanyasına duyarlı tüm kardeşlerimizi bekliyoruz. Sıcaklar dolayısı ile azalan kan stoklarına sen canlılık kat. İlgi ve fedakarlığınız için teşekkür ederiz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi