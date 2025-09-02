Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi ile uzun süre tartışmalara konu olan restoran zinciri Köfteci Yusuf, temmuz ayında Bursa'daki şubelerinde yürürlüğe soktuğu uygulama ile işletmelerine evcil hayvan girişini yasaklamıştı.

DESTEK DE ALDI TEPKİ DE

Restoranın girişine asılan uyarı metinlerinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu nedeniyle gıda satışı yapılan işletmelere evcil hayvan alınamayacağı hatırlatılırken, uygulama sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Birçok hayvansever, söz konusu uygulamaya tepki gösterirken, bazı kullanıcılar ise 'hijyen' kaynaklı sebeplerden ötürü uygulamaya destek verdi.