ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Ahmet Samet Öncül, Halk ekmek büfelerinde sabah 9.30-10.00'dan sonra ekmek bulamadıklarını kaydetti. Öncül, "İnsanlar ekmek bulabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyorlar,. Öğleden önce ekmek biter mi Allah aşkına? Özellikle Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki büfede sabah saat 10 olmadan ekmek bitiyor. Halkımız ekmek bulamıyor. Ekmek sayısının artırılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
ÜRETİM KAPASİTESİ TEMMUZ AYINDA ARTMIŞTI
Çorum Belediyesi BELTAŞ A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası, Temmuz ayı itibariyle üretim kapasitesini kurduğu ikinci etap üretim hattı ile günlük 60 binden 120 bine çıkarmıştı.