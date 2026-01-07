Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), fikri mülkiyetin korunması, ticarileştirme süreçleri ve üniversite–sanayi iş birlikleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla akademik bilginin değere dönüşmesine öncülük ediyor. Bu kapsamda Teknoloji Transfer Ofisi, Hitit Üniversitesi bünyesindeki 19 akademik bilgiyi tescille buluşturdu.

Akademik çalışmalara ivme kazandırmak ve bu çalışmalar sonucunda patent, faydalı model ve tasarım tescili gibi işlemleri koordinasyon içinde yürütmek amacıyla 2020 yılında Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu.

Teknoloji Transfer Ofisi, kuruluşundan önce “Başvuru Sahibi” olarak patent başvurusu bulunmayan Hitit Üniversitesinde 32 patent, 20 faydalı model ve 18 uluslararası patent başvurusu gerçekleştirdi. Süreçler sonucunda sağlık, mühendislik ve farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalarla 11 patent, 6 faydalı model ve 2 tasarım tescili alındı.

Akademisyenlere, sanayicilere, girişimcilere ve öğrencilere ilgili olduğu konularda destek olmak ve ortak yol haritaları belirlemek üzere kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, sektöre güncel bilgi transferi sağlayarak inovatif ürün üretimine katkı sağlamaya, ürün tabanlı ve patentlenebilir projelerin sayısını arttırmaya ve proje kültürü kazandırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar, araştırma çıktılarının fikri mülkiyet haklarıyla güvence altına alınmasını sağlarken, sanayi ile kurulan iş birliklerinin de güçlenmesine katkı sunuyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ