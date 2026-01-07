Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler tarafından il genelinde faaliyet gösteren kanatlı hayvan işletmelerinde geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması hedeflendi.

Denetimler kapsamında işletmelerin biyogüvenlik tedbirleri, hayvan sağlığı ve refahı, hijyen koşulları, aşılama ve kayıt sistemleri, hastalıklarla mücadele uygulamaları ile mevzuata uygunluk durumu detaylı şekilde incelendi.

Yapılan kontrollerle, hayvan hastalıklarının önlenmesi, sağlıklı ve güvenilir gıda üretiminin sağlanması ve halk sağlığının korunması amaçlandı. Denetimler sırasında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirmeler yapılırken, eksiklik tespit edilen hususlarda mevzuat çerçevesinde uyarılarda bulunuldu.

