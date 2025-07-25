Avrupa Gençlik Oyunları Para Yüzme (EPYG) müsabakaları bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu büyük organizasyona 35 farklı ülkeden yaklaşık 700 sporcu katılım gösterecek.

Avrupa'nın dört bir yanından genç para yüzücülerin bir araya geleceği bu prestijli etkinlik, sadece sportif rekabeti değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma ruhunu da ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Bu önemli organizasyonda, Çorum’dan Çetin Koçak da yer alacak. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Para Yüzme Milli Takımı’nda görev yapmak üzere Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirilen Koçak, ülkemizi ve memleketi Çorum’u temsil edecek.