2023-2024 sezonunda Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve Çorum FK'lı taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Zargo Toure ile yollar ayrılacağı öğrenildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Kırmızı-Siyahlılarda yabancı kontenjanı alarmı çalmaya başladı. Alınan yabancı oyuncular ve 1-2 yabancı oyuncunun transferinin de gündeme gelmesinin ardından Arca Çorum FK yönetimi yabancı kontenjanında yer açmak için akşam saatlerinde Zargo Toure ile bir görüşme gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı. Bu görüşmede Zargo'nun takımda kalmak istediği ancak yönetimin yolları ayırmak istediği öğrenildi.