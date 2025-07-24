Uluslararası Kick Boks Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Savate Assult Dünya Şampiyonası Özbekistan’da başladı. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun ter dökeceği şampiyonada Çorumlu sporcu Murat Can Çalışkan milli forma ile 42 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Murat Can Çalışkan’ın antrenörü ve aynı zaman Kick Boks Çorum İl Temsilcisi olan Aydın Fırat, Murat Can’a Özbekistan’da güvendiklerini söyledi. Murat Can’ın bu şampiyona öncesi iyi bir hazırlık kampı geçirdiğini ifade eden Aydın, Murat Can’a ve milli takıma Özbekistan’da başarılar diledi.