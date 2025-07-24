Yeni sezonda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK’nın tesislerinde bir süredir devam eden bakım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İKİ SAHA DA HİBRİT ÇİM

Arca Çorum FK’nın tesislerden sorumlu yöneticisi Halis Öksüz, Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bilgilere göre, Mümin Talip Pazarlı sahası en son hibrit çakımının ardından tamamlandı. Bülent Üstünel sahasında ise çim ekimi bugün itibariyle sona erecek ve hibrit çakımının ardından tamamlanmış olacak. Her iki sahanın da 12.500 metrekare alana sahip olduğunu ifade eden Halis Öksüz, bundan sonraki süreçte tek amaçlarının tesisleri her yönüyle lige hazır hale getirmek olduğunu dile getirdi.

FİTNESS SALONU BÜYÜTÜLDÜ

Arca Çorum FK’nın tesislerinde yapılan yenileme çalışmaları sadece antrenman sahalarıyla sınırlı değil. Tesislerde yer alan fitness salonunu da genişletildi. Tesislerde yapılan değişimle ilgili bilgiler veren yönetici Halis Öksüz, daha önce fitness salonunun önünde bulunan ve atıl durumda olan boş alanı camekânla kapatarak, daha elverişli ve geniş bir duruma getirdiklerini ifade etti. Bu sayede futbolcuların daha geniş ve ferah bir çalışma ortamına kavuşacaklarını söyleyen Öksüz, mevcut aletlerin yanına yeni spor aletlerinin de alınacağını da sözlerine ekledi.

İKİ YENİ ODA

Arca Çorum FK’nın tesisleri iki yeni odaya daha kavuştu. Yapıldığı günden beri tesisin giriş katının ön ve arka cephelerini bir birine bağlayan koridorun yerinde iki yeni oda yapıldı. Kulübün yapılanması büyüdükçe oda ihtiyacının da ortaya çıktığına işaret eden Öksüz, “İki cepheyi birbirine bağlayan koridora bir birinden bağımsız iki ayrı oda yaptık. Bu sayede atıl durumda olan koridoru da değerlendirmiş olduk” dedi.

Yerden ısıtma sistemiyle bölgenin en modern tesisi durumuna sahip olacak olan Arca Çorum FK testlerinin kazan dairesi de bitti. Isıtma sistemi borularının yerleşimi de bugün yapılacak çalışmalarla tamamlanacak.

AĞAÇ SAYISI ARTIYOR

Arca Çorum FK’nın antrenman sahalarının kenarına dikilen ağaç sayısı 170'e yakın bir sayıya yükseltilecek. Konuyla ilgili bilgiler veren kulüp yöneticisi Halis Öksüz, Mümin Talip Pazarlı ve Bülent Üstünel sahalarının etrafında geniş bir temizlik işleminin ardından leylandi (soğuğa en dayanıklı çam türü) ile 48 selvi türü çam ağacı diktiklerini söyledi. Bu sayının daha önce 135 olduğuna dikkat çeken Öksüz, yapılan temizlik çalışmaları doğrultusunda alan açıldıkça ağaç dikildiğini ifade ederek, sulama sistemi ve gece aydınlatma sistemlerinin de yapılacağını vurguladı. Öksüz ayrıca, kaldırılan tribünün yerine 16 adet çınar ağacı dikileceğini söyledi.

TRAFO ARTIK KIRMIZI-SİYAH

Yapım ve yenileme aşamasında sona gelinen Arca Çorum FK’nın tesislerinde birçok detaya dikkat ediliyor. Yapıldığı günden bu yana sarı bir şekilde duran kulüp trafosu Arca Çorum FK’nın renkleri olan kırmızı ve siyaha boyandı. Bununla birlikte yeni yapılan kazan dairesi ve genişletilen fitness salonunda da Kırmızı-Siyah renklere boyanmış durumda.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın talimatıyla sezonun sona ermesinin hemen ardından çalışmalara başlandığını kaydeden ve artık ufak tefek işler dışında sona gelindiğinin altını çizen Öksüz, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın’a da teşekkür etti.