30 Haziran’da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Bolu The Sign Otel’de başlayan Kırmızı-Siyahlıar 9 Temmuz’da ilk etabı tamamlamış 12 Temmuz’da ise ikinci etap hazırlıklarına bu kez Bolu Vonresort Otel’de start vermişti. İkinci etap hazırlıkları kapsamında Azerbaycan temsilcileri Zira FK ve Turan Tovuz ile iki hazırlık maçı yapan Arca Çorum FK, 21 Temmuz itibari ile ikinci etap hazırlıklarını da noktaladı.

Daha sonra teknik heyete ve oyunculara verilen iki günlük izin bugün itibari ile sona ererken, Kırmızı-Siyahlılar Düzce Topuk Yaylası’nda üçüncü etap hazırlıklarına akşam yapacağı antrenman ile start verecek.

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Kırmızı-Siyahlılar 2 Ağustos’ta sona erecek olan üçüncü etapta üç hazırlık maçı yapacak. İlk olarak 26 Temmuz Cumartesi günü ligdeki rakiplerinden Manisa FK ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK, daha sonra 30 Temmuz Çarşamba günü bir diğer rakibi Esenler Erokspor ile ikinci özel maçını oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar kampın son günü 2 Ağustos Cumartesi günü İran temsilcisi Foolad ile yapacağı özel maçın ardından son etabı da tamamlayacak.