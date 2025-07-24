Arca Çorum FK’nın bugün Düzce’de başlayacak olan üçüncü etap hazırlık kampının kadrosu açıklandı. 25 kişilik kadroda, Bolu’da yapılan ilk iki etap kadrolarında yer almayan deneyimli kanat oyuncusu Ozan Sol, son etap kadrosuna dahil edildi.

Arca Çorum FK’da geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesi geçtiğimiz 30 Haziran’da sona eren Ozan Sol, Düzce kampının kadrosuna dahil edildi.

32 yaşındaki kanat oyuncusu, Çorum’da geçirdiği 3 sezonda 41 resmi maça çıkarken, 7 gol atıp, 6 da asist yaptı.