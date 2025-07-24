Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 5-7 Temmuz tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirildi. Türkiye genelinden birçok kulübün katıldığı organizasyonda Çorum Gençlikspor, büyük bir başarıya imza attı.

Mesut Kuşgöz'ün antrenörlüğünde şampiyonada mücadele eden Çorum ekibi, erkeklerde Türkiye şampiyonu, kızlarda ise Türkiye ikincisi olmayı başardı. Turnuvada gösterdikleri performansla dikkat çeken sporcular, kente büyük gurur yaşattı.

Başarılarının ardından kupalarıyla birlikte Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ı ziyaret eden şampiyon raketler, desteklerinden dolayı teşekkür ederek kupaları Demirkıran'a teslim etti. Sporcular, bu anlamlı başarıyı İl Müdürü Demirkıran'a armağan etti.

Demirkıran, genç sporcuları ve antrenör Kuşgöz'ü tebrik ederek, Çorum'un spordaki yükselen grafiğini sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu başarı, azmin ve disiplinli çalışmanın bir sonucudur. Sizlerle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhabir: RIFAT KARA