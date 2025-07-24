Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan ve Okul Sporları Boks Türkiye Finalleri'nde Türkiye şampiyonu unvanını kazanan Elanur Akça'yı ve antrenörünü makamında ağırladı.

Ziyaret sırasında genç sporcu Elanur Akça'nın elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade eden İl Müdürü Demirkıran, azim ve disiplinle çalışmanın meyvesini alan Akça'yı tebrik etti. Genç sporcuya milli takım forması hediye eden Demirkıran, başarılarının devamını diledi.

Görüşmede antrenörü de tebrik eden Demirkıran, spora ve gençliğe verdikleri katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İl Müdürü, Çorum'un spor alanında her geçen gün daha büyük başarılara imza attığını ve bu başarıların yeni sporculara da ilham kaynağı olacağını söyledi.

Muhabir: RIFAT KARA