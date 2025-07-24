Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Hakem Terfi ve Aday Hakem Kursu'na Çorum'dan katılan hakemler terfi aldı.

Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli'nin yaptığı açıklamaya göre, Ferhat Yetik, Sitrenur Dugan İba ve Esra Aşkın milli hakemliğe, Nuri Göçmen ve Hikmet Gülnar bölge hakemliğine terfi ederken, İrem İslam Yetik ve Sude Naz Başaran ise aday hakemi olmaya hak kazandılar.

YANAR VE GÜR ANTRENÖR OLDU

Öte yandan, 30 Haziran-5 Temmuz tarihleri arısında açılan 1.Kademe Antrenörlük Kursuna Çorum'dan katılan Senanur Yanar ve Doğan Gür, 1.kademe antrenörlü

Muhabir: Haber Merkezi