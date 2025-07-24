05-06 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası bölge elemelerinde büyük bir başarıya imza atan Çorum Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ertuğrul Dinçarslan, 8-9 yaş minik erkekler kategorisinde birinci olarak finale yükseldi.

Başarısını 9-10 Temmuz tarihlerinde Kütahya'da gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası Finali'nde de sürdüren Dinçarslan, Türkiye genelinde 8 bölgeden seçilen 40 sporcu arasında 48 puanlık atışıyla dikkatleri üzerine çekti. 49 puan üzerinden 48 puan toplayan başarılı sporcu, bu derecesiyle hem Türkiye rekorunu kırdı hem de Türkiye birincisi oldu.

Dinçaraslan'ın elde ettiği başarının ardından açıklamalarda bulunan Çorum Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Erkan Teryakioğlu, "Ata sporumuz okçuluğun Çorum'da hızla yayılması ve başarıların gelmesi bizi mutlu etmektedir. Disiplin, sabır, sevgi ve saygı kültürümüzle yoğrulmuş geleneğimizi spor olarak da devam ettirmek bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir" dedi.

Muhabir: RIFAT KARA