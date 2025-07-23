Kırmızı-Siyahlılar’da yarın Düzce Topuk Yaylası’nda başlayacak olan üçüncü etap kamp kadrosu belli oldu. İkinci etap kampını 28 futbolcu ile tamamlayan Arca Çorum FK, yarın başlayacak olan üçüncü etap kamp kadrosundan 6 oyuncu çıkarırken, 3 oyuncuyu da dahil etti. İkinci etap kamp kadrosunda bulunan kaleci Mahmut Eren Güler, Ali Akman, Mert Aktaş, Eren Tunalı ve altyapı oyuncularından Furkan Enes Doğru ile Furkan Çetinkaya üçüncü etap kamp kadrosuna dâhil edilmezken, Ozan Sol, Caner Osmanpaşa ve genç kaleci Eren Bilen kampa dahil olan isimler oldular.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda 25 kişiden oluşan ikinci etap kamp kadrosu, İbrahim Sehic, Ahmet Said Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay, Eren Bilen, Üzeyir Ergün, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Semih Akyıldız, Joseph Attamah, Caner Osmanpaşa, İ.Taha Rençber, Kadir Seven, Zargo Toure, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Cosqun Diniyev, Kenan Fakılı, Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Geraldo, Ozan Sol, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan’dan oluştu.