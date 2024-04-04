Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 7 Nisan Pazar günü Kocaelispor’la oynayacağı kritik maçı Samsun bölgesi A klasman hakemi erdem Mertoğlu yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serdar Soydan ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Ankara bölgesinden Burak Olcar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

MERTOĞLUİLE 5.KEZ

Erdem Mertoğlu, hakemlik kariyerinde daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 3’ü Çorum’da olmak üzere 4 resmi maçını yönetti. Çorum FK, Mertoğlu’nun yönettiği maçlarda 2020-2021 Sezonunda, sahasında Niğde Anadolu FK’yıo 4-0 yenerken, Sarıyer’le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, diğer galibiyetini 2022-2023 Sezonunda, evinde Esenler Erokspor’u 1-0 yenerken, tek yenilgisini 2021-2022 Sezonunda, sahasında İnegölspor’a karşı 1-0’lık skorla aldı.

KOCAELİSPOR

1 KEZ KAZANDI

Ahlatcı Çorum FK’nın 26 Mart’ta, Samsunspor’la oynadığı hazırlık maçında düdük çalan Erdem Mertoğlu, Kocaelispor’un ise 3 maçını yönetti. Körfez ekibi sahasında oynadığı bu maçlarda geçen sezon Ankara Demirspor’a 4-2 yenilirken, bu sezon Boluspor’u 1-0 yenip, Şanlıurfaspor’a ise 1-0 yenildi.

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