Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk haftasında Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan Kocaelispor, ikinci maçında da Pendikspor’u aynı skorla yenerek ikide iki yaptı.

Kocaelispor, İstanbul’da, Pendik Stadı’nda oynanan maçta ilk yarıyı Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes’in 37.dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran Pendikspor, 66.dakikada Emeka Eze ile beraberliği sağladı. 86.dakikada Ryan Mendes’le bir gol daha bulan Kocaelispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor ikide iki yapıp puanını 6’ya yükseltirken, ilk hafta Malatyaspor’un sahaya çıkmaması üzerine 3-0hükmen galip sayılan Pendikspor 3 puanda kaldı.