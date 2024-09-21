Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 6.hafta maçında konuk edeceği Kocaelispor’la 16’ıncı kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor bugüne kadar 8’i Çorum’da, 7’isi Kocaeli’de olmak üzere 15 kez karşılaştı. Körfez ekibine karşı 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi alan Çorum temsilcisi, attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.

Çorum’da oynanan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 4 puan toplayabilen Ahlatcı Çorum FK 5 maçı kaybederken, attığı 7 gole karşılık 10 gol yedi.

İki takım Kocaeli’nde ise 7 kez karşılaştı. Ahlatcı Çorum FK, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 8 gol atan Ahlatcı Çorum FK 9 gol yedi.