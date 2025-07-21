Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Mehmet İhsan Çıplak, mesajında Kıbrıs davasının Türk milletinin namus davası olduğunu vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 1974’te yapılan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, Türk milletinin tarih sahnesine yeniden mühür vurduğu bir gün olduğunu belirten MHP İl Başkanı Çıplak, harekâtın sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda milli bir onur ve kararlılık göstergesi olduğunu dile getirdi.

Çıplak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs’ta soydaşlarımızın maruz kaldığı zulme karşı Türk milleti sessiz kalmamış, kahraman Mehmetçiklerimiz iman ve ülküyle adaya ayak basarak tarihe onurla yazılmış bir destan bırakmıştır. Bu harekât; Türk’ün ezelden gelen onurunu ve haklı davasını kimseye çiğnetmeyeceğinin açık bir ilanıdır.”

MHP’nin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Çıplak, “Federasyon hayalleri Türk milletinin kırmızı çizgilerine dokunmaktır ve bu asla kabul edilemez. İki devletli çözüm, Türk’ün şanlı geleceğinin yegâne teminatıdır.” dedi.

Açıklamasında Kıbrıs davasının simge isimlerini de unutmayan Çıplak, Kıbrıs Türk halkının mümtaz lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı rahmet ve saygıyla andı. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan tüm şehit ve gazilere de minnet duygularını iletti.

MHP İl Başkanı Çıplak sözlerini, “KKTC, Türk milletinin kararlılığıyla kurulmuş bağımsız bir devlettir ve asla vazgeçilmeyecek kutsal bir değerdir. Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyerek tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi