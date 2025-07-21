Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi’nde Muharrem ayı nedeniyle Aşure etkinliği düzenlendi. Aşure buluşmasında Kerbela şehitleri anılarak bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyonu ile düzenlenen programda Aşure duası okunarak, lokma paylaşımı yapıldı. Programa; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri; Ömer Boyraz, Ahmet Çiftlik, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Murat Kılıçlı, CHP Belediye Meclis Üyeleri; Aslan Kaya, Didem Tokgöz, Sedat Genç, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak, CHP önceki dönem Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ADD Yönetim Kurulu üyeleri, bazı siyasiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aşık Mustafa Alegöz’ün aşure duasının ardından katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Aşgın, “ADD Çorum Şubesi'nin tertiplediği programda paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi aşuremizi birlikte kaşıkladık. Dernek Başkanı Uğur Demirer'e, yönetimine ve dernek üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ise, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Aşure etkinliği vesilesiyle Kerbela şehitlerini andıklarını dile getirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR