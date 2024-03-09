Tarım ve Orman Bakanı İbnrahim Yumaklı, Çankırı'da inşa edilen ve çalışmalarında sona yaklaşılan Kızlaryolu Barajı'nda, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve yetkililerle birlikte incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, inşa edilen barajın Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da ciddi ölçüde sulama ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Yapılan su sulama yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, “Son 22 yılda suya yön veren projeler yaptık. Bunlar için en önemli unsur olarak söyleyebileceğimiz ekonomimiz için çok önemli olan, hem tarımda hem sanayide hem de enerjide kullanılmak üzere bu projeler gerçekleştirilmiş oldu. Bütün bunlardan sonra artık kendi mühendislerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz dünya çapında projelere imza atar oldular. Bunlardan bir tanesi Yusufeli Barajı projesi, diğeri Türkiye’den Kıbrıs’a gönderilen su ile ilgili yapılar ve diğerleri. Son 22 yılda yaklaşık 10 binin üzerinde yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarı 2.4 trilyon lira. Bu da devletimizin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde ülkenin gelişimi için bu tarz yatırımlara ne kadar önem verdiğinin en büyük göstergelerinden bir tanesi” dedi.



2024 yılında 520 sulama projesinin hizmete alınacağını belirten Yumaklı, “Hali hazırda içinde bulunduğumuz bu tesis, 2017 yılında ihaleye çıkıldı ve ilk harcı 17 Aralık 2017 tarihinde konulmuş oldu. Hem sulama hem de enerji için kullanılacak olan bu barajın gerektiğinde içme suyu için de kullanılması mümkün. Bu ve benzeri 2024 yılında yapacağımız sulama projeleri ile ilgili yatırımlarımızın toplam adedi 520. Bunları 2024 yılı içinde devreye almış olacağız. Aynı zamanda 211 adet de taşkın koruma tesisi devreye almış olacağız. Kızlaryolu Barajı ile alakalı yaklaşık bütçesi, sulama tesisleri ile beraber şu anki rakamlarla yaklaşık 9 milyar olacak. Gövde 1.2 milyar lira. Bu baraj 3 ilimizi ilgilendirecek. Çorum, Kastamonu ve Çankırı’yı ilgilendirecek. Bu 3 ilimizde de çok ciddi alanları sulamış olacak. Sulamaya açılmış alanlar itibariyle, suya hasret bölümleri suyla kavuşturmuş olacak. 3 ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum. Bizim mühendislerimizin, pırıl pırıl gençlerimizin bu ve buna benzeri, dünya çapında projelere atmasından sorumlu bakan olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Sağlığına kavuşan kızıl şahini doğaya saldı

Bakan Yumaklı, açıklamaların ardından, yaralı halde bulunan ve tedavisi ile sağlığına kavuşan, nesli tehlike altında bulunan kızıl şahini elleri ile doğaya saldı.