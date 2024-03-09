Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Şahinbaş, "Sorun değil, çözüm üretmek için adayım. Yalnızca mesai saatlerinde değil, 24 saat emrinizde olacağım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala, muhtar adayları da mahalle sakinlerinden destek aramaya devam ediyor.

Çepni Mahallesi'nin sevilen ismi Ömer Şahinbaş da seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri yaparak, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Esnafların ve vatandaşların beklenti ve taleplerini dinleyen Şahinbaş, Çepni Mahallesinde değişimin ve geleceğe ümitle bakanların sesi olacağını söyledi. Şahinbaş, "Mahalle sakinlerimiz ile sık sık bir araya gelerek sorunlarını dinleyecek, çözüm noktasında hep birlikte hareket edeceğiz. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlar ise Ömer Şahinbaş'a çalışmalarında başarılar dileyerek, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde, "Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde kapı kapı ve dernek dernek dolaşarak, deprem bölgesine yardım toplamak için çaba da bulunan biri mahallemiz için neler yapmaz" diyen bir esnaf, "Siz gibi dinamik ve çalışkan birinin muhtar olması mahallemiz için bir şanstır" diyerek, başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ