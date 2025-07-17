Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 18. Karagöl Fasulye Şenlikleri 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunacağı şenlikte sevilen Halk Müziği sanatçı Serpil Efe'nin yanı sıra Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan sahne alacak. Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edileceği şenlikte, ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlenecek.

Dernek Başkanı Menduh Günen, tüm Çorumluları şenliklerine davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi