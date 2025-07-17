Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Türk milletinin 2016’daki darbe girişimi gecesinde sergilediği irade ve kararlılıkla tüm dünyaya tarihi bir ders verdiğini vurguladı.

15 Temmuz 2016 gecesinin, Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırdığı gece olduğunu belirten MHP İl Başkanı Çıplak, konuşmasında 251 kahraman şehidimizi rahmet ve minnetle, 2193 gazimizi ise şükranla anarak vatan, bayrak, ezan ve istiklâl uğruna gösterdikleri fedakârlıkları asla unutmayacaklarını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin darbe girişiminin ilk anlarında ortaya koyduğu duruşa dikkat çeken Mehmet İhsan Çıplak, o gece saat 23.00’te Bahçeli’nin “Bu bir darbedir ve kabul edilemez” sözleriyle milletin yüreğine cesaret aşıladığını ve bu tavrın Türkiye’nin geleceğini şekillendiren tarihi bir duruş olduğunu söyledi.

Mehmet İhsan Çıplak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şekillenen Cumhur İttifakı, o gece millet-devlet kucaklaşmasının en güçlü ifadesi olmuştur. Türk milleti o gece bir kez daha şahitlik etmiştir ki; lideri Devlet Bahçeli olan bir hareketin, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir iradenin ve Cumhur İttifakı gibi bir birlikteliğin olduğu yerde bu millete diz çöktürmek mümkün değildir. “15 Temmuz, son yüzyılın Türk milleti tarafından yazılmış en büyük kahramanlık destanıdır. O gece yazılan destanın adı; 15 Temmuz’dur. Dünyaya nizam veren Türkler yeniden geliyor” ifadelerine yer verdi.

“Türk ve Türkiye Yüzyılı” vizyonunun yalnızca siyasi bir çağrı değil, milletin tarihsel ülküsünün çağdaş bir yansıması olduğunu belirten Çıplak, bu hedefin Türk milletinin Kızılelma’sı olduğunu ifade etti. MHP’nin çağrısının net olduğunu vurgulayan MHP İl Başkanı Çıplak, terörden arındırılmış bir Türkiye’nin ancak milli birlik ve inançla mümkün olacağını ifade ederek, “Kavgaya değil kardeşliğe, ihanete değil istiklale, terörün karanlığına değil milletin aydınlığına çağırıyoruz. Bu mücadele yalnızca bizim değil, geleceğimiz olan evlatlarımız içindir” dedi.

Değerlerimizi istismar edenlerle mukaddesatımızı siyaset malzemesi yapanların bu çağrıyı anlayamayacağını da kaydeden Mehmet İhsan Çıplak sözlerine şöyle devam etti: “Ama milletine, devletine, toprağına sevdalı olan her vatan evladı bu daveti en yürekten hisseder. 15 Temmuz, son yüzyılın Türk milleti tarafından yazılmış en büyük kahramanlık destanıdır. O gece yazılan destanın adı; 15 Temmuz’dur. Selam olsun: Doğu Türkistan’da işkenceyle şehit edilenlere, Myanmar’da zulme uğrayanlara, Gazze’de direnen mazlumlara ve dünyanın dört bir yanında hakkı haykıran mahzun gönüllere... Zulüm neredeyse, orada Türk Milleti’nin nefesi olacaktır. Geç gelen şafaklar, bir Bozkurt ulumasıyla sökülecektir. Bir gece ansızın, zulmün ensesinde Türk'ün nefesi hissedilecektir! Hiç merak edilmesin… Dünyaya nizam veren Türkler yeniden geliyor!”

Muhabir: Haber Merkezi