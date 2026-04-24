Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan ayında hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine yönelik kapsamlı yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Yapılan ayni ve nakdi yardımların toplamı 5 milyon lirayı aşarken, binlerce kişiye ulaşıldı.

Ramazan çalışmaları kapsamında üniversite öğrencileri de unutulmadı. 50 öğrenciye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 150 bin lira burs verildi. Ayrıca 50 çocuğa bayram harçlığı olarak toplam 12 bin 500 lira dağıtıldı. Nakdi yardımlar çerçevesinde 766 kişiye 2 milyon 298 bin lira, sanal bağış sistemi üzerinden ise 119 kişiye 357 bin lira ulaştırıldı. Böylece toplam 985 ihtiyaç sahibine 2 milyon 817 bin 500 lira nakdi destek sağlandı.

Ayni yardımlar da geniş bir kitleye ulaştı. 150 haneye toplam 1.250 adet kıyafet desteği verilirken, alışveriş çeki kapsamında 234 kişiye toplam 1 milyon 65 bin 312 lira değerinde 416 adet çek dağıtıldı. Gıda yardımları kapsamında ise 415 koli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 75 yetim çocuğa bayramlık giyim desteği olarak 100 bin lira yardım yapıldı.

Temel gıda destekleri de Ramazan boyunca sürdürüldü. 75 kişiye toplam 375 kilogram kuru fasulye ve mercimek dağıtılırken, 215 kişiye konserve et ulaştırıldı. Tüm ayni yardımların toplam değeri ise 2 milyon 254 bin 516 lira olarak kaydedildi.

Böylece Çorum Kızılay İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca toplam 2 bin 456 ihtiyaç sahibine 5 milyon 72 bin 16 liralık yardım ulaştırdı.

Kızılay Çorum İl Başkanı Mustafa Bilgin, yapılan yardımların hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştiğini belirterek, destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti. Bilgin, yaklaşan Kurban Bayramı’nda da bağışlarla dayanışma ruhunun sürmesini temenni etti.

