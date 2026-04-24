Çorum İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Vakfı Çorum Şubesi, Filistin ve Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla geniş katılımlı bir miting düzenleyecek.

İFAM Çorum Şube Başkanı Mehmet Polat, etkinliğin kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini açıkladı. Gazze’de yaşananların gündemden düşmemesi gerektiğini vurgulayan Polat, kutsal mekânların işgal altında olduğunu belirterek tüm sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları etkinliğe davet etti. Miting öncesinde şehirde bilgilendirme çalışmaları yapılacağını ifade eden Polat, Saat Kulesi önünde stant kurulacağını söyledi.

Mehmet Polat açıklamasında, “Gazze konusu gündemden düşmemeli. Bu amaçla düzenleyeceğimiz mitingle, yaşananlara dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, Gazze konulu konuşmalar, gösteriler ile ezgi ve dua bölümlerinin yer alacağını dile getiren Polat, bugün (24 Nisan 2026 Cuma günü) saat 17.45’te Çorum Saat Kulesi’nde yapılacak olan mitinge tüm Çorum halkını davet etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ