Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde geçtiğimiz Kasım ayında Çorum Mobilya, Dekorasyon ve İnşaat Yapı Fuarı; geçtiğimiz hafta ise Tarım, Hayvancılık ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nı gerçekleştiren Proaktif Fuarcılık şimdi de Evlilik, Güzellik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile dikkat çekti.

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Evlilik, Güzellik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı törenle açıldı. Gelinlikten damatlığa, düğün organizasyonlarından fotoğrafçılığa, mobilyadan beyaz eşyaya kadar evlilik sürecine dair tüm ihtiyaçları tek çatı altında buluşturan fuarın açılışına Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, MHP Belediye Meclis Üyesi Arslan Kaynar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye İttifak Partisi İl Başkanı Ahmet Anak, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Elektrikçiler Odası Başkanı Erol Bozkurt, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Pazarcılar ve Sebzeciler Odası Başkanı Arap Ali Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Gazi Demir, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan fuarın açılışında Proaktif Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Şahin bir konuşma yaptı. 2025 yılı Kasım ayındaki Mobilya Fuarı ile Çorum’da ihtisas fuarlarına ağırlık verdiklerini söyleyerek geçen hafta yapılan Tarım Fuarı’nın da büyük bir ilgi görerek 91 bin 250 ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Genel Müdürü Şahin, şimdi de 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Evlilik, Güzellik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nı düzenlediklerini bildirdi.

Çorum merkez ile birlikte Samsun, Amasya, Yozgat ve Kastamonu gibi illerden sektörlerinin önde gelen 52 firmasının katıldığı Evlilik Fuarı’nın hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler için önemli fırsatlar sunacağını dile getiren Şahin, fuarın çiftlere hayallerini, umutlarının ve yeni başlangıçların kapısını aralayacağını, çiftlerin hayallerini gerçeği dönüştürebilecekleri bir buluşma noktası haline geleceğini, ayrıca firmalara da yeni iş bağlantıları kurma ve ürünlerini geniş kitlelere tanıtma imkânı sağlayacağını bildirdi. Hüseyin Şahin 2026 yılı içinde ve 2027 yılında daha kapsamlı ihtisas fuarlarını düzenleme noktasında planlama yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Fuarın açılışında Zübeyir Tuncel ve Recep Gür de birer konuşma yaparak sektörlerin ufkunun açıldığı, yeniliklerin görülebildiği fuarda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından dua edilmesi sonrası açılış kurdelası protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışı yapan protokol üyeleri ve davetliler daha sonra fuardaki stantları tek tek gezerek verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Evlilik planı yapan çiftler başta olmak üzere tüm vatandaşlar her gün 10.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan Evlilik ve Güzellik Fuarı’na davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi