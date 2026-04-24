Çorum Belediyesi tarafından İnönü Caddesi üzerinde, Orman İşletme Müdürlüğü yanında yapımı tamamlanan Masal Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış programına Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, .MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ile birlikte protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, mahalleye kazandırılan Masal Parkı dolayısıyla Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti. Başkan Aşgın’dan övgüyle bahseden Şahinbaş, “Başkanımız gönüller yapmaya devam ediyor. Bizim için çok kıymetli.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşgın da konuşmasında Masal Parkı’nın Çorum’a ve çocuklara hayırlı olmasını diledi. Projenin ortaya çıkış sürecine de değinen Başkan Aşgın, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında görev alan ve bu projenin mimarı olan çocuk başkanları tebrik etti.



Parkın 3 bin 700 metrekarelik alanda kurulduğunu ifade eden Aşgın, parkta Dede Korkut, Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi geleneksel kahramanların yanı sıra modern çizgi film karakterlerinin de yer aldığını ifade etti. Çocukların parkta masal dünyasını deneyimleyebileceğini vurgulayan Aşgın, alana yerleştirilen QR kod sistemi sayesinde ziyaretçilerin karakterlere ilişkin dijital içeriklere ulaşabileceğini söyledi.

Konuşmasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri de anan Başkan Aşgın, “Şehit olan öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Rabbim milletimizi, devletimizi böyle acı imtihanlardan bir daha geçirmesin.” diye konuştu.

Vali Çalgan ise konuşmasında, belediyenin çocuklara yönelik projelerinin önemine dikkat çekerek, Masal Parkı’nı şehre kazandıran Belediye Başkanı Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl açılan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı’nın ardından bu yıl da anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini belirten Vali Çalgan, çocukların daha iyi şartlarda yetişmesi için bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı dua ile parkın açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra parkı gezdi. Program, Çorum Belediyesi Bando Takımı’nın dinletisiyle sona erdi.