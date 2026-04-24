Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

MHP İl ve Merkez İlçe yöneticilerinin de katılımı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanlığı koordinesinde düzenlenen programda Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ziyaret edilerek çeşitli hediyelerle bayram coşkusu paylaşıldı.

Ziyaretle sağlık mücadelesi veren çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturarak ailelerine moral vermek hedeflendi.

İl Başkanı Çıplak yaptığı açıklamada çocukların hangi coğrafyada olursa olsun eşit imkânlara sahip olması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir şart altında çocukların mağdur edilmemesi ve her zaman korunması gereken en kıymetli emanetler olduğunu ifade etti.

Çocukların güvenli, özgür ve adil bir dünyada büyümesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekerek Ülkü Ocakları’nın yalnızca milli ve manevi değerler noktasında değil; eğitimden bilime, sanattan teknolojiye, kültürden müziğe kadar geniş bir yelpazede çocuklara ve gençlere rehberlik ettiğini belirten Mehmet İhsan Çıplak, geleceğin teminatı olan nesillerin her alanda desteklenmesinin önemine değindi.

Bu anlamlı günde yapılan hastane ziyaretlerinin, tedavi sürecindeki çocuklara moral kazandırmayı ve ailelerin yanında olunduğunu hissettirmeyi amaçladığını ifade eden Çıplak, organizasyonda emeği geçen başta Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan olmak üzere katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Doğu Türkistan ve Filistin’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara da değinen MHP İl Başkanı Çıplak, tüm dünya çocuklarının huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği bir gelecek temennisinde bulundu.

“Her şartta eşit ve özgür çocuklar için bir dünya mümkündür” vurgusuyla sözlerini tamamlayan Çıplak, hastanelerde tedavi gören tüm çocuklara acil şifalar diledi.

