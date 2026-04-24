23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Kentte farklı etkinliklerle bayram heyecanı yaşanırken, modifiye araç tutkunlarından da dikkat çeken bir organizasyon geldi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da modifiyeli araçlara yönelik uygulanan cezalar sonrası Saat Kulesi’nde kontak kapatma eylemi yapan grup, bu kez 23 Nisan’da çocukları sevindiren anlamlı bir etkinliğe imza attı. Mücahit Pamuk öncülüğünde bir araya gelen modifiye araç tutkunları, ellerinde Türk bayraklarıyla Saat Kulesi çevresinde toplanarak bayram coşkusuna ortak oldu.

Grup, etkinlik kapsamında çocuklara Türk bayrağı dağıtarak onların bayram sevincine katkı sağladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerinden okunurken, vatandaşlar da yapılan bu jesti takdirle karşıladı.

Daha önce cezalar nedeniyle tepkilerini dile getiren modifiye araç tutkunlarının bu kez birlik ve beraberlik mesajı vermesi dikkat çekti. Etkinliğin sonunda katılımcılar, 23 Nisan’ın anlam ve önemine vurgu yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.