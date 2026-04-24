23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler protokol ziyaretleriyle bayram coşkusunu yaşadı.

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Öykü Yaren Karabıyık ve Özgür Kerim Bulut, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Okul Müdürü Aytekin Ağırcan ve öğretmen Sait Uysal da eşlik etti.

Ziyaret sırasında makamını temsili olarak öğrencilere devreden Vali Çalgan, çocuklarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı. Çalgan, yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda milli egemenliğin ve demokrasinin simgesi olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü hatırlatarak, “Milli iradenin tecelligâhı olan Meclisimizin kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

23 Nisan dolayısıyla yapılan etkinliklerde çocukların geleceğin teminatı olduğuna dikkat çekilirken, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” sözleri bir kez daha hatırlandı.

