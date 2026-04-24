Bilkent Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği olağan meclis toplantısında seçime tek listeyle giren Sekmen, tüm siyasi partilerin desteğini alarak yeniden Enerji Kentleri Birliği’nin Başkanı oldu.

Toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve İskilip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır da katıldı.

Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, “Enerji; kalkınmanın anahtarıdır, bağımsızlığın teminatıdır, şehirlerimizin yarınını belirleyen en stratejik alandır. Ve bizler, yerel yönetimler olarak bu büyük dönüşümün tam merkezinde duruyoruz. Enerji Kentleri Birliği, sadece bir kurum değildir. Bu birlik; şehirlerimizin geleceğine duyulan inancın, ortak aklın ve birlikte başarma iradesinin adıdır. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Attığımız her adımı hayırlı kılsın. Şehirlerimizi daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir kılsın” dedi.



Çalışmalarla ilgili bilgi veren Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla güçlü bir diyalog kurduk. Belediyelerimizin beklentilerini en üst düzeyde dile getirdik. Enerji politikalarının yerelde daha etkin uygulanabilmesi için köprü vazifesi gördük. Ülkemizin enerji vizyonuna yön veren toplantılarda aktif rol aldık. Ankara’daki strateji toplantılarından, farklı şehirlerimizde düzenlediğimiz enerji dönüşüm panellerine kadar her platformda yer aldık. Erzurum’da, Çorum’da, Uşak’ta, Kars’ta gerçekleştirdiğimiz programlarla sadece konuşmadık; anlattık, öğrettik, birlikte düşündük. Teknik kapasitenin artırılması için eğitimler düzenledik. Belediyelerimizin teknik personelini güçlendirdik. Çünkü biliyoruz ki bir işi sürdürülebilir kılan en önemli unsur, insan kaynağıdır. Saha çalışmalarımızda ise somut adımlar attık. Beypazarı’nda hidroelektrik potansiyelini inceledik. Uşak’ta, Zonguldak’ta, Buca’da güneş enerjisi yatırımlarına yönelik analizler yaptık. Soma’da ve Erzurum’da jeotermal kaynak araştırmalarına katkı sunduk. Kula’da yerinde incelemelerle belediyemizin önünü açacak teknik değerlendirmeler gerçekleştirdik. Yani biz sadece konuşan değil, sahada yürüyen, üreten, yol gösteren bir birlik olduk”

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, Avrupa’da yapılan temaslara dikkati çekerek bu kapsamda işbirliği adımları attıklarını da vurguladı.

Buna göre Enerji Kentleri Birliği’nde yeni yönetimi şu isimler oluştu: “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş”

Program kapsamında birlik üyesi belediye temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.