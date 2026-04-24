Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ile Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101), Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HİTİTSEM) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğiyle, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında yeni bir kurs başlatılıyor.

İmzalanan protokol çerçevesinde, 25 kursiyer “Perakende Satış Elemanı (Tezgâhtar)” mesleğinde toplam 750 saatlik eğitim alacak. Eğitim süresince kursiyerler hem teorik derslere katılacak hem de belirlenen mağazalarda uygulamalı çalışma imkânı bulacak. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara eğitim sertifikası verilecek.

Program kapsamında kursiyerlere, katıldıkları her gün için İŞKUR tarafından 1079 TL ücret ödenecek ve genel sağlık sigortaları karşılanacak. Kursun başlangıç tarihi 22 Nisan, bitiş tarihi ise 23 Ağustos olarak belirlendi. Kursun ardından kursiyerlerin en az yüzde 60’ı Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından istihdam edilecek.

Çorum İŞKUR İl Müdürü V. Zeki Karaman, HİTİTSEM Müdürü Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu ve Yeni Mağazacılık A.Ş. Mali ve İdari İşler Müdürü Emre Şahan, böyle bir kurs düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, Çorum’un ve ülkemizin işgücü piyasasına katkı sağlamaktan onur duyduklarını belirttiler. Programın başarıyla tamamlanacağına yürekten inandıklarını vurgulayan yetkililer, süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ