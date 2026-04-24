Bilim ve sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, ülke genelinde dikkat çeken bir başarıya daha imza attı. İlk kez düzenlenen 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi kapsamında merkezden iki ayrı projenin en prestijli 20 bildiri arasına seçilmesi, il adına gurur kaynağı oldu.

Çorum BİLSEM öğrencisi Mavera Sena Karapıçak, danışman öğretmeni Mesut Taş rehberliğinde hazırladığı “Yapay Zekâ ve Geleneksel Resim İlişkisi Mercek Altında” başlıklı çalışmasıyla dikkat çekti. Çalışmada, yapay zekâ destekli görsel üretimin geleneksel sanat üzerindeki etkileri, sanatın özgünlüğü ve sürdürülebilirliği çerçevesinde ele alındı.

Bir diğer proje ise Ecrin Su Yurdakul tarafından, danışman öğretmeni Asu Berk rehberliğinde hazırlanan “Anadolu Görsel Mirasının Dijital Sürdürülebilirliği: Çini ve Kilim Motifleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Farkındalık Çalışması” oldu. Bu çalışmada, kültürel mirasın dijital ortamda korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Birimi ve Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğiyle Adana’da düzenlenen kongrede sunumlarını gerçekleştiren öğrenciler, akademik çevrelerden tam not aldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR