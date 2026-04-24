Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitim yapılarının güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen MEB Risk Kalkanı (MEB-RİSKAL) Projesi çerçevesinde, Fırat Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda Prof. Dr. Kürşat Alyamaç, Çorum’a gelerek bazı incelemelerde bulundu.

Program kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret eden Prof. Dr. Alyamaç, eğitim binalarında deprem risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan çalışmaların, öğrencilerin daha güvenli ortamlarda eğitim almasını hedeflediği vurgulanırken, proje kapsamında risk analizleri, yapı güvenliği incelemeleri ve gerekli güçlendirme planlarının ön plana çıktığı ifade edildi.

Yetkililer, eğitim yapılarında güvenliğin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirterek, sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Muhabir: SELDA FINDIK