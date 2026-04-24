Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette, seçim öncesinde Çorum halkına vaat edilen ve TOKİ desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan Teras Kafe ve Yeraltı Otopark projesinin detayları ele alındı.

Görüşmede Gazi Caddesi üzerindeki 100. Yıl Millet Bahçesi yanında hayata geçirilecek projenin teknik ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Aşgın, projelere sağlanan katkılar dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

TOKİ Başkanı Sungur’a da misafirperverliği ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aşgın, söz konusu projenin Çorum’a önemli bir sosyal alan ve otopark kapasitesi kazandıracağını ifade etti.

