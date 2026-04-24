Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçilere 1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek mitinge katılmaları için çağrı yapıldı.

Çorum'da TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş tarafından 1 Mayıs Cuma günü günü düzenlenecek olan mitingin çalışmalarına başlandı.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da Devlet Tiyatrosu Salonu önünde başlayıp Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek olan “1 Mayıs mitingi” için Çorum OSB’de bildiri dağıtımı yaptı.

Bildiri dağıtımında, “Savaşa, güvencesizliğe, sömürüye, işsizliğe ve yoksulluğa karşı birlik, dayanışma ve mücadeleyi büyütüyoruz” denilerek tüm işçilere kendi talepleri etrafında 1 Mayıs’ta bulunmaları çağrısı yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi