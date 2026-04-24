Son dönemdeki okul saldırıları Türkiye'yi derinden sarstı. Benzer olayların önüne geçilmesi için yeni önlemler devreye alınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi atılacak adımları "yedi basamaklı çerçeve" adıyla bir bir duyurdu.

YEDİ BASAMAKLI GÜVENLİK PLANI

Bakan Çiftçi söz konusu yedi basamağı "risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi" şeklinde açıkladı.

OKUL ÇEVRELERİ "RİSK ESASLI" DEĞERLENDİRİLECEK

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarına göre; her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir ‘güvenlik kurulu’ oluşturulacak. Bütün okulların çevresi yeniden risk esaslı değerlendirilecek; giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanları tek tek gözden geçirilecek.

Daha önce yılda iki kez yapılan 'Okul Güvenliği' toplantıları artık her ayın ilk haftasında düzenli yapılacak.

81 İLE GENELGE

Uygulanacak tedbirleri içeren genelge 81 il valiliğine gönderilecek.

SOSYAL MEDYA PROVOKASYONUNA FREN

Okullardaki saldırılar sonrası atılan adımlara değinen Bakan Çiftçi şunları kaydetti:

"C31K isimli oluşuma ait Telegram üzerinde faaliyet gösteren 259 kanal kapatıldı. Provokatif paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı tek tek incelendi, bunlarla ilgili adli süreçler devreye alındı. Tutuklama, adli kontrol, erişim engeli ve yakalama süreçleri de eş zamanlı yürütüldü. Ayrıca kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, olayları manipüle eden çok sayıda hesap ve şahıs hakkında erişim engeli talebinde bulunuldu. Muhterem Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu kararlı irade doğrultusunda sanal devriye kapasitemizi artırdık. Bizim için dijital alan, hukukun dışında kalan bir alan değildir. Sokakta suça nasıl geçit vermiyorsak, sosyal medya ve dijital mecralarda suçu öven yapılara da aynı kararlılıkla müdahale ediyoruz. Sanal dünya da hukuk dışı bir alan değildir, suçu övene de toplumu provoke edene de dijital mecralarda alan bırakmayacağız."

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Vilayetler Evi’nde basın mensupları ile bir araya gelen Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan diğer satır başları ise şöyle:

Umut Altaş'ın 2022’de Türkiye’den Meksika'ya, oradan da kaçak yollarla ABD'ye geçtiği tespit edildi. Şu anda ABD içinde aranıyor.

Olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığımız cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor. Süreç çok yönlü şekilde devam ediyor.

BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 arasında belediyelerle ilgili 1535 soruşturma izni verildi; 677’si AK Parti, 371’i CHP’li belediyelerle ilgili. En fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir.

'MANSUR YAVAŞ' AÇIKLAMASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde Mansur Yavaş’ın görev dönemini kapsayan 7 yılda müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi.

1 Ocak/16 Nisan 2026 döneminde 274 organize suç çetesine yönelik 676 operasyon yaptık.