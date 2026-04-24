Gerçekleştirilen görüşmede, Çorum’da Koçhisar Barajı isale hattı üzerinde planlanan hidroelektrik santrali (HES) projesi ele alındı. Projeye ilişkin teknik ve idari konuların değerlendirildiği ziyarette, karşılıklı istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Yardımcısı Polat’a misafirperverliği ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Yasemin Ağca Kafa’nın da hazır bulunduğu görüşmenin, kentin enerji ve altyapı yatırımlarına katkı sağlaması bekleniyor.

