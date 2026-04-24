Çorum’un gıda sektöründeki büyük özel sektör kuruluşlarından Kavukçu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Avşin Kaşıkcı, kısa adı TİM olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
Avşin Kaşıkcı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yapılan Genel Kurul Toplantısı’na, grup bünyesindeki Ulaş Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla katıldı.
