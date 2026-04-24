Gazeteniz ÇORUM HABER, Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’yı uzun yıllardan beri, barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının anavatanı olarak ifade ediyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi, hemşehrimiz Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel de, önceki gün Boğazkale’de düzenlenen “Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinliğinde, Hattuşa’yı “UNESCO’nun dünyaya ve insanlığa barış getirme idealinin örnek bir mekânı” olarak niteledi.

Hattuşa’nın UNESCO tarafından “Dünya Mirası” listesine alınışının 40. yıldönümünde, Hititler’den beri süregelen bazı geleneklerin yaşatılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Özünel, sürdürülebilir bir kültür turizmi için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.