Çorum’un bağrından çıkan “duyarlı” ve “sanatçı ruhlu” eğitimci Hasan Tuluk, 1996 yılında Fransa’da düzenlenen uluslararası yarışmada “Altın Eller” ödülünü alarak hem Çorum’un, hem de Türkiye’nin yüzünü ağartmıştı.

Hasan Tuluk, bu yarışma sırasında Fransızcaya da çevrilen, sahnede okuduğu şu şiiri ile büyük takdir toplamıştı: Örs sağlam düşünür. / Çekiç öz konuşur./ Meşe koru alev alev, / Yıldız yıldız yazar./ Bakır buram buram / Billur terde yunmuş / Doyumsuz menevişinin / Türküsünü çağırır / Sıra dışı bir sesle! / Bu ses; / Anadolu’nun tam göbeğinden, / Çorum’dan, yani Hitit’ten, Hattuşa’dan, / Türkiye’nin uygar şahsında, / Tüm uygar dünyaya…/ Sevgide biçimlenmiş, / Emekte can bulmuş. / Uzak-yakın tüm dinlerin / Ölü-diri tüm kültürlerin / Gizemli mekânı Anadolu’dan bir ses / Bu ses.

Metal sanatçısı Hasan Tuluk, 2021 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edildi.

Çiğdem Aşı geleneğinin Hititler’den beri süregeldiğini tespit eden Tuluk, 2012 yılından itibaren Çorum’da bu geleneği canlandırma çabası içine girdi. Hattuşa’nın UNESCO Dünya Mirası listesine girişinin 40. yıldönümü nedeniyle de önceki gün bu etkinliğin Boğazkale’de düzenlenmesinde, ilgili tüm kurumlara fikrî anlamda öncülük etti.

Boğazkale’deki “Çiğdem Aşı” etkinliğine, Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Kaymakam Bilge Yıldırım b.aşta olmak üzere Boğazkale protokülü katıldı.