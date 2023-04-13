Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Kızılay İl Müdürü Yıldırım da konuyla ilgili bir açıklama yaparak Çorumlulara çağrıda bulundu. Yıldırım açıklamasında; “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl Ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur” görüşüne yer verdi.

Hem vatandaş hem de kamudan kan bağışında bulunmalarını isteyen Yıldırım, “Kan stoklarımızda ciddi manada azalma var. Her zaman her yerde öncü olan Çorum halkının desteklerini bekliyoruz” dedi.

Ülkenin zor dönemde geçtiği kış şartlarında kan bağışının çok anlamlı olduğunun altını çizen Tuğrul Yıldırım, “Afetlerde ve buna benzer olaylarda kan stoklarımızın yeteri miktarda fazla olması gerekiyor. Stoklarımızın azalması risktir, bu riski el ele vererek bertaraf edelim. Bu sebeple, kurumlarımız belli periyotlarla Kızılay’a gelerek kan bağışında bulunmaya devam edecekler. Kısa sürede kan bağışı eksikliğimizi tamamlayacağız. Tüm Çorum halkından ülkemizin yüz akı olan, dünyanın her köşesinde düşeni kaldıran, mazlumun yanında olan, sofraları bereketli kılan Kızılay’a desteklerini bekliyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)