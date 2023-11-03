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Eczacıların da sağlık alanında topluma hizmet veren bir meslek grubu olduğunu kaydeden Afacan, “Kızılay Haftası, bizlere insan hayatının kutsallığını hatırlatırken, yardımseverliğin ve kan bağışının önemini vurgular” dedi.

Afacan, Kızılay Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Kızılay’ı yıllardır afetlerde, savaşlarda, doğal felaketlerde ve diğer acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan bir kuruluştur. Kan bağışı kampanyaları, hayat kurtarma konusunda büyük bir rol oynamaktadır.

Eczacılar olarak, sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplum sağlığına ve toplumsal sorumluluklarımıza duyarlıyız. Kızılay Haftası vesilesiyle, kan bağışı yaparak ve Kızılay'ın insani yardım projelerine özellikle gündemde olan Gazze'de insanlık tarihinin en büyük savaş suçlarından biri işlenirken Türk Kızılay’ına destek vererek bu sorumluluğumuzu daha da artırabiliriz.

Çorum Eczacı Odası olarak, Kızılay Haftası'nda Kızılay'ın çalışmalarını desteklemek ve toplumumuzun refahına katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye ve duyarlılığı artırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Kızılay Haftası'nın tüm hemşerilerimize, meslektaşlarımıza ve Türk Kızılay'a hayırlar getirmesini dilerim.”