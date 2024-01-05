Yurtta kalan öğrenciler ile personelin yangın ve yangın tahliyesi konularında bilinçlendirmeyi amaçlayan tatbikat Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından uygulamalı olarak yapıldı.

Personel, görevliler, öğrenciler ve Yurt Müdürü Yasin Koçak’ın katıldığı tahliye ve tatbikat yurtta çalınan siren sesiyle başladı. İtfaiye amir Erdal Keçeci önderliğindeki itfaiye ekibi, öğrencilerin güvenli bir şekilde binadan tahliyesini sağladıktan sonra yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

İtfaiye ekibi, yurdumuzun boş alanında yakılan ateşle, yangın anında neler yapılması gerektiğini, yangın söndürme aşamalarını, yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığı gibi bilgileri uygulamalı olarak gösterip tatbikata son verdi.